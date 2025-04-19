Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren metro hattında bazı duraklar kapatılacak

İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Genç oyuncu, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı, tutuklu başkandan jet açıklama geldi

Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama

Isparta'da Gece Trafik ve Asayiş Kontrolü Yapıldı

Isparta'da Gece Trafik ve Asayiş Kontrolü Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yapılan trafik ve asayiş uygulamasında, 2,5 saat içinde 181 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. 41 sürücüye, trafik kurallarını ihlal ettikleri için idari para cezası kesildi.

Isparta'da gece yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 2,5 saatte 181 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 41 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam 21.00–23.30 saatleri arasında kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 181 şahıs ve 71 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.