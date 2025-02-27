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Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

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Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VIP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 7 masaj salonuna operasyon düzenledi.

29 KADIN KURTARILDI

Operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 7 şahıs serbest bırakıldı.

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

GİZLİ GEÇİTLİ VIP ODALAR BULUNDU

Bazı masaj salonlarında gizli geçitlerle ulaşılabilen VIP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar

Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli Hızel:

pislik herifler namuslu yoldan para kazanmak size zor geliyor

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Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

zorlamı yaptırıyorlarmış

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Haber YorumlarıErkan Can :

kadınlar kurtarıldı mı ? çogu bu işi geçinemediği için,düzgün bir iş bulamadığı için,parası olmadığı için yapıyor ve yine yapacak. halkınıza zulmetmeyi bırakıp şu ülkeyi doğru düzgün yönetirseniz bunlar da azalacaktır.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

fuhuş hizmetimi olur bu nasıl cümle editör.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ve Türk kadını seçme ve seçilme hakkını aldı özgürleşti... Sistemin kadınları hale getirdiğini hala anlayamadınız. Eskiden hayvanlar sayılırken kadın sayılmıyordu bile diye zırlayan embesiller, Hayvan dan vergi alındığı için sayılıyordu. Kadın hayvan mı ki sayılıp vergi alınsın?!.

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Haber YorumlarıFURKAN YÜCEL:

Hiçbir bahanesi olamaz canını verip düşmana namusunu vermeyen kadınlar bu ülkenin halkıdır, koray para için peçete olmayı sevenler değil

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Ahlak beyinden firar ettikten sonra namussuzluk bazıları için ünvan haline gelir..bu da böyle bir şey...

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