Isparta'da Emniyet Müdürlüğü'nden Güvenlik Denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamada 272 şahıs sorgulandı, 94 araç kontrol edildi. 18 araca idari trafik cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, bahçe ve mesire alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik dün akşam saatlerinde 10 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Büyük Park, Basın Parkı, Davraz Mahallesi Parkı, Ayazmana Parkı, Gökçay Parkı, Halife Sultan Sosyal Tesisleri Parkı, Kırkent Parkı, Dere Parkı, Çayboyu ve Türkoloji Parkı'nda kontroller yapıldı.

Yapılan uygulamada, 272 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 94 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 18 araca idari trafik cezası uygulandı. - ISPARTA