Isparta'da Emniyet Denetimlerinde 6 Bin Kişi Sorgulandı

Isparta'da Emniyet Denetimlerinde 6 Bin Kişi Sorgulandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün son 24 saatlik denetimlerinde 6 bin 824 kişi sorgulanırken, aranan 4 şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde 3 bin 650 araç kontrol edildi ve 481 sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nce son 24 saatte yapılan denetimlerde 6 bin 824 kişi sorgulandı, aranan 4 şahıs yakalandı. Trafikte ise 3 bin 650 araç kontrol edilirken, 481 sürücüye ceza kesildi, 26 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde suç ve kural ihlallerine geçit verilmedi. Yapılan denetimlerde 6 bin 824 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Asayiş uygulamaları kapsamında 3 kurusıkı tabanca, 4 pompalı av tüfeği ve 5 adet Lyrica adlı narkotik hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 3.650 araç kontrol edilirken, çeşitli kural ihlallerinden dolayı 481 sürücüye idari para cezası kesildi. Kusurlu bulunan 26 araç trafikten men edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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