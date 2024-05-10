Isparta'da Elektrikli Bisiklette Tabanca Alt Kapakları Bulundu

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde jandarma tarafından durdurulan elektrikli bisiklette 564 adet tabanca alt kapak takımı geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünde bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda R.S. (42) isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı kasalı elektrikli bisiklet Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünde durduruldu. Araçta yapılan aramada 564 adet tabanca alt kapak takımı ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca namlusu, 4 adet tabanca alt kapak takımı ve 6 adet muhtelif tabanca parçası ele geçirildi. R.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA