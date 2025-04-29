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Isparta'da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Isparta'da Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Dolandırıcılık, yağma ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından aranan bir şüpheli, Isparta'da yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Dolandırıcılık, yağma ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 6 ilde 6 farklı dosyadan aranan şüpheli, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 farklı ilin adli makamlarınca hakkında; 4 ayrı dolandırıcılık dosyası, 1 yağma, 1 banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından arama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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