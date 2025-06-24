Isparta'da Besihanede Yangın: 22 Koyun Telef Oldu

Isparta'da Besihanede Yangın: 22 Koyun Telef Oldu
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Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bir besihanede çıkan yangında 22 koyun yanarak telef olurken, bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan bir besihanede çıkan yangında 22 koyun yanarak telef olurken, bir kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde bulunan bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Cirit'e ait besihanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında besihanede bulunan 22 koyun yanarak telef olurken, bazı yaralı hayvanlar ise veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Ayrıca besihanede bulunan bir kamyonet de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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