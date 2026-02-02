Isparta'da av koruma denetimlerinde 3 avcıya idari işlem

Isparta'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 76 avcı denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 3 avcı hakkında idari işlem uygulandı.

