Haberler

Isparta'da av koruma denetimlerinde 3 avcıya idari işlem

Isparta'da av koruma denetimlerinde 3 avcıya idari işlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde, 76 avcı denetlenmiş ve kurallara uymadığı tespit edilen 3 avcı hakkında idari işlem uygulanmıştır.

Isparta'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu gerçekleştirilen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 76 avcı denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 3 avcı hakkında idari işlem uygulandı.

Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu boyunca il genelinde av koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalarda, avlanma faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Denetimler kapsamında 76 avcının evrakları ve avlanma faaliyetleri incelenirken, yapılan kontrollerde avlanma kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 3 avcıya idari yaptırım uygulandı. Ekipler tarafından avcılara gerekli uyarılar da yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı