Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi

Isparta'da Asayiş ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 43 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün gecesi gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 43 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Kusurlu sürücülere idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün saat 22.00 ile 23.00 arasında yapılan denetimlerde toplam 43 şahıs ve 15 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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