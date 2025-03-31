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Isparta'da Alkollü Sürücünün Kontrolü Kaybetmesi Sonucu Kaza

Isparta'da Alkollü Sürücünün Kontrolü Kaybetmesi Sonucu Kaza
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kaza, gece saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem K. idaresindeki 07 BBB 729 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 0.78 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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