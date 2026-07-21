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Ters yönden gelen alkollü sürücü servis minibüsüne çarptı

Ters yönden gelen alkollü sürücü servis minibüsüne çarptı
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Isparta'da alkollü sürücü A.A.'nın ters yönde ilerleyerek servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücünün 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Isparta'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde 102 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Çünür Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.E.Y. yönetimindeki 32 S 0134 plakalı servis minibüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgeye geldiği sırada karşı yönden ters istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 15 EJ 556 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.A.'nın 2.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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