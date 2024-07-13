Isparta'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Isparta'da meydana gelen kazada ağaca çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Atabey ilçesine bağlı İslamköy yolu Elmataş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynel Y. (49) idaresindeki 32 AK 493 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde bulunan Sudenaz Y. (15) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA