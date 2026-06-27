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Isparta'da 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta'da 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Isparta'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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