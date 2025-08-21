İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim Kaan Yıldırım, aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Selim Kaan Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki çocuk, fenalaşarak hayatını kaybetti. Minik çocuk köy mezarlığında toprağa verildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Akdoğan köyünde yaşayan Gökhan ve Ayşegül Yıldırım çiftinin 3 yaşındaki oğulları Selim Kaan Yıldırım, yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığı nedeniyle Antalya'da ilik nakli oldu.

İLİK NAKLİ OLDU, 2 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak küçük çocuk dün aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Selim Kaan Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köy muhtarı Mehmet Sağdur'un da yeğeni olan Selim Kaan Yıldırım'ın cenazesi, bu sabah Akdoğan köyü mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
