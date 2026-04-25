Isparta'da 22 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta'da polis ekiplerinin koordineli operasyonlarında, 22 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderilirken, ayrı bir narkotik operasyonunda 4 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi; gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda ekiplerin koordineli çalışması sonucu, hakkında çeşitli suçlardan 10 ayrı dosya bulunan ve toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şahsın yeri tespit edilerek yakalandı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli bir başka operasyonunda 4 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilişkin 5 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
