Isparta'da 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Isparta'da uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Isparta'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı