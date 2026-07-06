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Isparta'da 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Isparta'da 14 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Isparta'da uyuşturucu ticareti ve firar suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'da hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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