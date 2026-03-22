Haberler

Isparta'da feci kaza nişanlı çifti hayattan kopardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda hayatını kaybeden çiftin nişanlı olduğu öğrenildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada ölen ve 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi, Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta'dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağabeyin gözyaşları yürekleri dağladı

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, "Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?" dedi. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

