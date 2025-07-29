İspanya'nın Castile ve Leon Bölgesinde Üç Orman Yangını

İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde üç farklı noktada orman yangını çıktı.

Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde gece saatlerinde üç orman yangını çıktı. Başkent Madrid'in batısındaki Avila'daki en büyük yangında alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Bölgeye İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) konuşlandırıldı. Yangından yükselen duman nedeniyle Mombeltran kasabasındaki sakinlere dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. - MADRİD