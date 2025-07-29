İspanya'nın Castile ve Leon Bölgesinde Üç Orman Yangını
İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde gece saatlerinde üç farklı noktada orman yangını başladı. En büyük yangın, Avila'da, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) müdahale için bölgeye sevk edildi ve Mombeltran kasabasında uyarılar yapıldı.
İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde üç farklı noktada orman yangını çıktı.
Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. İspanya'nın Castile ve Leon bölgesinde gece saatlerinde üç orman yangını çıktı. Başkent Madrid'in batısındaki Avila'daki en büyük yangında alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayıldı. Bölgeye İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) konuşlandırıldı. Yangından yükselen duman nedeniyle Mombeltran kasabasındaki sakinlere dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu. Alevlere müdahale sürüyor. - MADRİD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa