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İspanya'da iki yüksek hızlı tren Toledo'da çarpıştı, en az 10 kişi öldü

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İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı tren Toledo'nun Urda bölgesinde çarpıştı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti. Demiryolu işletmecisi Adif, Renfe treninin Iryo trenine arkadan çarptığını bildirdi; hat trafiği askıya alındı ve yaralı sayısı bilinmiyor.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı tren, yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo'daki Urda'da çarpıştı. Demiryolu işletmecisi Adif tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen kazada Renfe treninin Iryo trenine arkadan çarptığı ifade edilerek, "Madrid-Endülüs yüksek hızlı tren hattındaki trafik askıya alındı" denildi.

Castilla La Mancha Hükümet Sözcüsü Esther Padilla, yaptığı açıklamada kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Padilla, Iryo'ya ait iki vagonun raydan çıktığını, kazanın nedeninin ve yaralı sayısının ise henüz bilinmediğini aktardı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toledo'daki tren kazasından dolayı şok içindeyim. Ulaştırma Bakanı ve Castilla La Mancha Başkanı ile sürekli temas halindeyim. Acil servisler, kazadan etkilenenlere yardım etmek ve güvenliklerini sağlamak için ilgili tüm idarelerle koordinasyon içinde sahada çalışıyor. Tüm mağdurlara ve ailelerine sevgilerimi, dayanışmamı ve desteğimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 18 Ocak'ta İspanya'nın güneyinde iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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