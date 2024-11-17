İspanya'da gerçekleşen duruşmada bir sanık koşarak duvara kafa attı

İspanya'da Eylül ayında Madrid'in Alcalá de Henares şehrinde gerçekleşen bir duruşmada tuhaf bir olay yaşandı. "El Chalao" (Deli) lakaplı sanık, duruşma sırasında aniden kalkıp hiçbir şey söylemeden duvara kafa attı.

Olay, yaralama ve tehdit suçlamasıyla ilgili bir davada gerçekleşti. İki sanık vardı: "El Chalao" ve "El Gordo" (Şişman) lakaplarıyla bilinen kişiler. Bir çift, bu iki kişinin kendilerine metal çubuk ve bıçakla saldırdığını iddia etmişti.

İlginç olan şu ki, mağdur çift başta sanıkları teşhis etmiş ve olayı detaylı anlatmışken, mahkemede aniden "hatırlamıyoruz, tanımıyoruz" demeye başladı. Görüntü kayıtlarında saldırı net görünse de saldırganların yüzleri seçilemiyordu.

Duvara kafa atma olayı, duruşmayı engelleme girişimi olarak değerlendirildi ancak başarılı olamadı. Adli tıp doktoru sanığın durumunun ciddi olmadığını belirledi ve duruşma devam etti.

Sonuçta, yeterli delil bulunamadığı için her iki sanık da beraat etti. Hatta hakim, mağdur çiftin yalan tanıklık yaptığı şüphesiyle haklarında soruşturma başlatılmasını önerdi.