İspanya'da Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin karşılanması sırasında şiddetli polis müdahalesi: 4 gözaltı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki İspanyol aktivistlerin Bilbao Havalimanı'nda karşılanması sırasında yaşanan şiddet olaylarında polis, 3'ü ülkeye yeni dönenlerden olmak üzere 4 aktivisti gözaltına aldı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulduktan sonra İspanya'ya dönen insani yardım görevlileri, Bilbao kentindeki Bilbao Havalimanı'nda polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulup gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen ve bugün öğleden sonra İspanya'nın Bask bölgesine dönen aktivistler, havalimanındaki karşılama sırasında Bask bölgesi polisi Ertzaintza yetkililerinin şiddetli müdahalesine maruz kaldı.

Yerel saatle 14.00 sıralarında iniş yapan aktivistler, havalimanında yakınları ve destekçileri tarafından karşılandı. İddialara göre aktivistler, Filistin bayraklarıyla poz verirken diğer yolcuların geçişini engelledikleri ve polisin yolu açma çağrısına uymadıkları için polisin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Bazı görgü tanıkları ise polisin hiçbir tahrik olmaksızın orantısız bir şekilde şiddet uyguladığını söyledi.

"Orantısız güç kullanıldı"

İspanyol basınına konuşan bir tanık, polisin eylemlerini orantısız olarak nitelendirdi ve aktivistlerin sadece poz vermek istediklerini söyledi. Görgü tanığı, polislerin birkaç saniye süren sözlü uyarının ardından itiş kakışa ve cop kullanımına geçtiğini aktardı.

Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan görüntülerde, polislerin aktivistlere coplarla vurduğu ve yere yatırarak kelepçeli halde tuttuğu görüldü. Görüntülerden birinde bir kişinin yüzü kapalı bir polis karşısında diz çöktüğü kaydedildi.

"3'ü yeni gelen aktivist olmak üzere 4 kişiye gözaltı"

İspanya basınındaki haberlere göre olayda 3'ü ülkeye yeni dönenlerden olmak üzere, 4 aktivist, polise mukavemet ve polise saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bask Özerk Bölgesi Güvenlik Bakanlığı ise polisin cop kullanımını doğrularken, bunun nedeni ve gözaltına alınanların sayısı konusunda bir paylaşımda bulunmadı.

Havalimanındaki gözaltılara tepki olarak, yaklaşık 20 kişilik bir grup, yere oturarak polis araçlarının ayrılmasını engellemeye çalıştı.

Bilbao Havalimanı'ndaki müdahale, Bask polisinin aşırı güç kullanma eğilimine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Barselona'da aktivistleri bakan karşıladı

Bask bölgesinde aktivistlere şiddet uygulanırken, Barselona'daki başka bir grup ise İspanyol hükümetinden üst düzey bir yetkili tarafından karşılandı. Aynı saatlerde Barselona Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte 18 Katalan aktivist, İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun ve Avrupa Parlamentosu üyesi Jaume Asens tarafından karşılandı.

Aktivistlerin İspanya'ya dönüşü ilk aşamada dün için planlanmıştı ancak İsrail tarafından sınır dışı edilmelerinin ardından Türkiye'de tıbbi kontrolden geçmeleri nedeniyle dönüşleri bugüne ertelenmişti. İspanya Dışişleri Bakan Jose Manuel Albares, filoda bulunan yaklaşık 40 İspanyol vatandaşından 4'ünün tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Küresel Sumud Filosu'ndan dün yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin birçok aktiviste fiziksel şiddet uyguladığı, elektrik şoku verdiği hatta bazı kişilere cinsel istismar uyguladığı belirtilmişti. - BİLBAO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı