İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda kaygan yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı

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Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden erkek sürücü, direğe çarptı.

Kaza, İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan erkek sürücü, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı