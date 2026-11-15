Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda kaygan yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda kaygan yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı Haber Videosunu İzle
İsmet İnönü 1 Bulvarı'nda kaygan yolda kontrolden çıkan araç direğe çarptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde yağışla kayganlaşan yolda virajı alamayan erkek sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı. Bölgeye ambulans sevk edilirken polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden erkek sürücü, direğe çarptı.

Kaza, İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan erkek sürücü, viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu

İstanbul'da endişelendiren görüntü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var23

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Hintli siyasetçi mikrofonu kapatılınca çılgına döndü

Mikrofonu kapatılan vekil çılgına döndü! Başbakana resmen meydan okudu
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi

5 il sarı kodla uyarıldı, İstanbul için de tarih verildi
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı11

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi