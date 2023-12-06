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İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları depoya kapatan iş yeri sahiplerine 3'er yıl hapis cezası

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Şişli'de işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan çocukları yakalayarak işyerinin deposunda zorla alıkoyan iş yeri sahiplerine mahkeme tarafından 3'er yıl hapis cezası verildi.

İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları depoya kapatan iş yeri sahiplerine 3'er yıl hapis cezası

İSTANBUL - Şişli'de işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan çocukları yakalayarak işyerinin deposunda zorla alıkoyan iş yeri sahiplerinin davasında karar çıktı. Mahkeme, 3 sanığı 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi'nde işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan 3 çocuğu yakalayarak iş yerinin deposunda ışıkları kapatmak suretiyle alıkoyan iş yeri sahiplerinin davası karara bağlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

3 sanığa 3'er yıl hapis cezası

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erol İnanır, Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır'ı 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, depoda tutulan 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk mağdur, onların anne ve babası müşteki, çiğköfteci dükkanını işleten Erol İnanır, Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır ise şüpheli olarak yer aldı.

İş yerinin önünde yakalandılar

Hazırlanan iddianamede, mağdurların da içerisinde bulunduğu mahalle çocuklarının, şüphelilerin işlettiği çiğköfteciye torpil, soğan, patates gibi maddeleri atarak müşterilere rahatsızlık verdikleri, bu iddiayla şüphelilerin mağdurları iş yerinin önünde yakaladıkları anlatıldı.

Deponun ışıklarını da kapattılar

İddianamede şüphelilerin, mağdur M.T.K.'ya tokat atarak diğer mağdurlar F.E. ile E.O.'yu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depo bölümüne götürdükleri, deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ile polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip zor kullanarak yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmak suretiyle suç işledikleri belirtildi.

24'er yıla kadar hapis cezaları istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Erol İnanır, Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır'ın 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan zincirleme şekilde 5'er yıldan 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asliye Ceza Mahkemesi Yusuf Eren İstanbul Şişli Ceza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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