Üye Girişi
Haberler

İskoçya'da Filistin'e Destek Yürüyüşleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi'nde 'Barış sağlanan kadar meydanlardayız' sloganları attı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta Filistin'e destek için toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail'e tepki gösterirken, Gazze Şeridi'nde "Barış sağlanan kadar meydanlardayız" sloganları attı.

İskoçya'da binlerce kişi Filistin'e destek için düzenlenen yürüyüşlere devam ediyor. Başkent Edinburgh'taki Waverley Tren İstasyonu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Filistin'e özgürlük", "Gazze için hemen barış", "Barış sağlanana kadar meydanlardayız", Gazze biz seni asla yalnız bırakmayacağız" sloganları attı. İskoçya parlamentosuna doğru yürüyen Filistin destekçileri, İrlanda ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail'e tepki gösterirken, Güney Afrika bayrakları da dikkat çekti.

İskoçya'nın Glasgow ve Aberdeen şehirlerinde de Filistin'e destek yürüyüşleri düzenlendi. - EDINBURGH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Filistin İsrail Gazze 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title