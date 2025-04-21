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İskilip'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İskilip'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Emir İpek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İskilip ilçesi Hacıkarani Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 19 FN 391 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Emir İpek yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Emir İpek hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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