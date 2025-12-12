Haberler

Çorum jandarmasından 'düğün magandaları'na operasyon : 11 gözaltı

Çorum'un İskilip ilçesinde düğünlerde silahla havaya ateş açan şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açarak halkın can güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıslara geçit vermiyor. Bu kapsamda, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yürütülen çalışmalar neticesinde, Çorum'un İskilip ilçesi ile Ankara'da belirlenen 11 şahsa ait evlerde arama yapıldı. Aramalarda 9 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 918 adet tabanca fişeği ve 283 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İskilip Adliyesine sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
