İskenderun'da muhtarlar, huzurlu yaşam için jandarma ve emniyete teşekkür etti

İskenderun'da muhtarlar, huzurlu yaşam için jandarma ve emniyete teşekkür etti
İskenderun ilçesinin muhtarları, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık'a ziyaret gerçekleştirerek, huzur ve asayiş için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

İskenderun muhtarlar, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık'a sorunlarını ileterek gece gündüz toplumun huzuru için devam eden çalışmaları için teşekkürlerini dile getirdiler.

Hatay'da nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ikinci ilçe olan İskenderun ilçesi, nüfus yoğunluğu ve insan hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Kentte huzuru ve asayişi sağlamak için gece gündüz demeden çalışan kolluk kuvvetleri çalışmalarıyla takdir topluyorlar. İskenderun ilçesinin mahallelerinde görevli muhtarlar, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık'ı ziyaret ettiler. Muhtarlar, sorunlarını ileterek çalışmalarından ötürü komutan Açık'a ve müdür Güneş'e teşekkürlerini ilettiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
