İskenderun'da Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kazaya karışan sürücüler gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. B.A.'nın kullandığı 31 AOC 486 plakalı Citroen marka otomobil, 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün arkasında oturan D.K. (43) savrularak 31 C 2302 plakalı Mercedes marka otobüsün altına düştü. Ağır yaralanan D.K., olay yerinde hayatını kaybetti. D.K.'nın cenazesi cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
