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Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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