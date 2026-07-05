Takla atarak hurdaya dönen Fiat 2 kişiye mezar oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde takla atan Fiat marka otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı Fiat otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Hurdaya dönen otomobildeki 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlarca durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bestami Keleş ve Sudenaz Menekşe hayatını kaybetti. Otomobilin 2 kişiye mezar olduğu kazada, yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı