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Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmı alevlenen otomobilde yangın çıktı. HBB İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilin motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye HBB İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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