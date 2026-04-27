İskenderun'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaylada çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere yangın; İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde yangın geniş alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı