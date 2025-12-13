İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi yaklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlık şüphelisi 3 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada İskenderun Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri M.G., M.Ç.H. ve H.C.H. yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.Ç.H. ve H.C.H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.G. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY