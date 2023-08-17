İskenderun'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin su sayacı, bıçak, kol saati, kulaklık ve kolye çaldığı ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin su sayacı, bıçak, kol saati, kulaklık ve kolye çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Polis yaptığı araştırmada şüphelinin C.S. isimli bir kişi olduğunu belirleyip gözaltına aldı. C.S., ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. - HATAY