İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kentte gerçekleşen hırsızlık olayında 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. İki kişi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan konteyner kentte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Üsküdar Konteyner Kent'te meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri A.E., M.A.K. ve Y.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.K. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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