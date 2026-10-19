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İskenderun'da hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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İskenderun'da hırsızlık, gasp ve yaralama olaylarında 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İskenderun'da hırsızlık, gasp ve kesici aletle yaralama olaylarına ilişkin çalışmalarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kamera görüntüleri ve saha çalışmasıyla tespit etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen hırsızlık, gasp ve kesici aletle yaralama olaylarına ilişkin yürütülen çalışmalarda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim tarihinde Yunus Emre Mahallesi Çeçen Konteyner Kent'te meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin kamera görüntülerini inceleyerek saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi S.G. tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun Savaş Mahallesi'nde 26 Eylül 2026 tarihinde meydana gelen yağma (gasp) ve kasten yaralama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda ise şüpheli A.E.F. belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizciler Mahallesi'nde 15 Ekim 2026 tarihinde meydana gelen kesici aletle yaralama olayının şüphelisi Y.Y. de emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edildi. Olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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