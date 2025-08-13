İskenderun'da Günübirlik Kiralamalarda Fuhuş Operasyonu

İskenderun'da Günübirlik Kiralamalarda Fuhuş Operasyonu
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, bölgedeki denetimlerini sürdürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bir ikamette yaptıkları denetimde E.B. ve F.E. isimli şahısların fuhuş yaptığını belirledi.

Şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
