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Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Gelin arabası otomobille çarpıştı: 1 yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde gelin arabası ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, gelin ve damadın araçta olmadığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gelin arabası otomobille çarpıştı. Gelin ve damat adayının araçta olmadığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda yaşandı. Gelin arabası olarak kullanılan 31 BB F 087 plakalı otomobil, 31 ABA 894 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Gelin arabasında kaza esnasında gelin ve damat adayının olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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