Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar

Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar
Güncelleme:
Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 4'ü kadın 6 kişi yakalandı. Şahıslara toplamda 23 bin 804 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar

23 BİN 804 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir ikamette 6 şahsın fuhuş yaptığını tespit etti. Şahıslara toplamda 23 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında idari işlem başlatıldı.

