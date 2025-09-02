İskenderun'da Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir korkuluklara sıkışan bir çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğun sağlığını kontrol etti.
Olay, İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir çocuk, oyun oynadığı sırada demir korkuluklara sıkıştı. Çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, ilk kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa