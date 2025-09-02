İskenderun'da Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

İskenderun'da Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir korkuluklara sıkışan bir çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, çocuğun sağlığını kontrol etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir korkuluklara sıkışan bir çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir çocuk, oyun oynadığı sırada demir korkuluklara sıkıştı. Çocuğun çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, ilk kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.