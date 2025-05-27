İskenderun'da 7 Katlı Bina Yıkıldı: Anlar Kamerada
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem sonrası ağır hasar gören 7 katlı bir bina, kontrollü bir şekilde iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım anı kameraya yansıdı ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Kağıt gibi yerle bir olan 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa