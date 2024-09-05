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İskenderun'da 15 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 15 katlı bina, güçlendirme kararı yerine kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı onlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan kaba inşaatı tamamlanan 15 katlı bina için, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme kararı çıkartıldı. Müteahhit tarafından güçlendirme yapmak yerine binanın yerinde dönüşüme girmesine karar verdi. Durum üzerine 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı bina, iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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