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İsias Otel Davasının 4. Duruşması Adıyaman'da Başladı

İsias Otel Davasının 4. Duruşması Adıyaman'da Başladı
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6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel'le ilgili davanın 4. duruşması, hayatını kaybedenlerin ailelerinin katılımıyla Adıyaman Adliyesi'nde başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, adalet beklentilerini dile getirerek olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın 4'üncü duruşması Adıyaman Adliyesinde başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel'le ilgili davanın 4'üncü duruşması Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başladı. 3'ü tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel, otel enkazında hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Sabahın erken saatlerinde ellerinde kaybettikleri yakınlarının pankartlarıyla Adıyaman Adliyesine gelen aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Burada açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için bir umut ışığıdır. Hep birlikte adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var, sonunda adalet yerini bulacak" dedi.

Daha sonra konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bizim Türkiye Cumhuriyetinin adaletine inancımız tamdır. 6 Şubatta yaşanan asrın felaketinde İsias Otelde 75 vatandaşımız ve 35 evladımızı yitirmenin acısıyla felaket yaşadık. Bizim adaletten beklentilerimiz var. Bu yapılan kural tanımayan, yasa tanımayan ve bu olayların bir daha yaşanmaması adına bizler İsias davasından çıkacak kararın tüm Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyetine örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ünal Üstel Politika 3-sayfa Yargı Hukuk Yaşam

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