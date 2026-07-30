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İşçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İşçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı evde, elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkonda mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Yangın sırasında balkonda mahsur kalan işçiler, itfaiye merdivenliyle güvenli şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 işçiye olay yerinde hazır bekleyen ambulansta ayakta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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