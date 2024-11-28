İşçi servisi tarlaya uçtu: 1'i ağır 6 yaralı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında güneş paneli santrali işçilerini taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak tarlaya uçtuğu kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza gece saat 22.20 sıralarında Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çuvallı köyünde bulunan güneş enerji santralinde çalışan işçileri taşıyan İbocan A.idaresindeki 52 ACP 960 plakalı Volkswagen markalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü İbocan A. ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan Necip B.(22), Sefa S.(23), Yunus E.Y.(18), Aslan T.ve Yusuf G.yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelme başlatıldı.