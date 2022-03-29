Ailevi sorunlar yaşayan demir çelik işçisi arkasında not bırakıp intihar etti - Haberler

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Ailevi sorunlar yaşayan demir çelik işçisi arkasında not bırakıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karabük'te ailevi sorunlar yaşayan ve eşi ile boşanma aşamasında olan iki çocuk babası demir çelik işçisi, ağabeyi tarafından evinde doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu. Hayatını kaybeden şahsın evinde kağıda yazılmış notlar bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşayan ve eşi ile boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Özkan B.'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine eve giden kardeşi, ağabeyini mutfaktan geçen doğalgaz borusunda asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Özkan B.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailevi sorunlar yaşayan demir çelik işçisi arkasında not bırakıp intihar etti

EVİNDE NOTLAR BULUNDU

Özkan B.'nin evinde kağıda yazılmış notlar da bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Özkan B.'nin iş arkadaşları ile Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yöneticiler de olay yerine geldi. Abisinin apartmandan çıkarılan cansız bedenini gören kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.

Ailevi sorunlar yaşayan demir çelik işçisi arkasında not bırakıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Doğalgaz, Karabük, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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