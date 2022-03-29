Ailevi sorunlar yaşayan demir çelik işçisi arkasında not bırakıp intihar etti

Bahçelievler Mahallesi'nde ailevi sorunlar yaşayan ve eşi ile boşanma aşamasında olan iki çocuk babası Özkan B.'den haber alamayan mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Bunun üzerine eve giden kardeşi, ağabeyini mutfaktan geçen doğalgaz borusunda asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Özkan B.'nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİNDE NOTLAR BULUNDU

Özkan B.'nin evinde kağıda yazılmış notlar da bulan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Özkan B.'nin iş arkadaşları ile Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve yöneticiler de olay yerine geldi. Abisinin apartmandan çıkarılan cansız bedenini gören kardeşinin feryatları ise yürekleri dağladı.