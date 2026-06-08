Haberler

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, bu şahıslara ev kiralayan organizatör gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, bu şahıslara ev kiralayan organizatör gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından yürütülen planlı çalışmalar kapsamında İscehisar ilçesinde tespit edilen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, vize ihlalinde bulunan ve yasal kalış süresi sona eren 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Evini kiralayan ev sahibine "Göçmen Kaçakçılığı" suçlaması

Operasyonun derinleştirilmesiyle birlikte, illegal yollardan ülkeye giren söz konusu şahıslara maddi menfaat karşılığında evini kiralayan ve Türkiye'de kalmalarına zemin hazırlayan organizatör şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesi uyarınca "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemlerinin hızla tamamlanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
İran'dan 'ABD eyaletlerini vururuz' tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?

İran'dan Trump'a anında geri adım attıracak tehdit
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Dünya Kupası kampında yılan alarmı

Dünya Kupası kampında yılan alarmı! Federasyon harekete geçti
Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Süper Lig devinden taraftarlarına büyük sürpriz! Onuachu'yu istiyorlar
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı