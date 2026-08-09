Diyarbakır'da iş yeri saldırısı zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesindeki bir iş yerine 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı