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Diyarbakır'da iş yeri saldırısı zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da iş yeri saldırısı zanlısı tutuklandı
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Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir ilçesindeki bir iş yerine 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.U. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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