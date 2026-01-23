Haberler

İş yerindeki yangın itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürülürken, yangın anı itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitlik Mahallesi'nde depo ve iş yeri olarak kullanılan işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye erleri tarafından söndürülürken, yangın anı kask kamerasına anbean yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
