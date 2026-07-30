İş yeri yangını korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı